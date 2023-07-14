Ep. 1130 – Un’esca di 5 anni e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: alla vigilia del primo incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti dall’inizio della guerra Zelensky critica l’attendismo dei governi europei; a Davos è stato presentato il progetto degli immobiliaristi statunitensi per la “nuova Gaza”, c’è l’ipotesi di scaricare in mare le macerie della guerra per ampliare la superficie edificabile; gli agenti anti-immigrazione a Minneapolis hanno fermato un bambino di 5 anni e lo hanno anche usato come esca per trovare i suoi familiari; il ciclone che ha colpito il Sud Italia è stato eccezionale secondo molti parametri, ma a tv e giornali sembra essere sfuggito; un emendamento della maggioranza punta a risolvere il pasticcio della tassa sui pacchetti di valore inferiore ai 150 euro dopo il flop dei primi giorni
