Ep. 1129 – Un sondaggio in azienda e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha attenuato molto le minacce sulla Groenlandia; anche Putin e Netanyahu hanno accettato l’invito a entrare nel “Consiglio di pace” per Gaza, il Papa lo ha ricevuto ma ci sta riflettendo, Meloni ha detto che al momento non firmerà; un’azienda veneta ha sottoposto un questionario ai dipendenti chiedendo di indicare quali lavoratori andrebbero licenziati in caso di tagli al personale; i marchi cinesi della moda a basso costo hanno già trovato un modo per aggirare la tassa italiana da 2 euro per le spedizioni dal valore inferiore ai 150 euro
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1128 – Non per legge ma per gentilezza e le altre storie di oggi
Ep. 1127 – Gli ovuli congelati nel welfare e le altre storie di oggi
Ep. 1126 – Lo statuto del comitato per Gaza non nomina Gaza e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Distopie groenlandesi e altre storie
Racconti sperabilmente distopici sulla conquista statunitense della Groenlandia, le possibilità di dichiarare i Guardiani della rivoluzione organizzazione terrorista, e altre storie europee