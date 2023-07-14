NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1128 – Non per legge ma per gentilezza e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: Trump minaccia la Francia di nuovi dazi sullo champagne, Macron gli risponde dandogli del “bullo”; i leader politici non hanno ancora imparato che non è una buona idea scrivere messaggi al presidente degli Stati Uniti; domani a Davos è in programma la cerimonia di inaugurazione del Board of peace per Gaza, Meloni potrebbe essere presente ma avrebbe deciso di non firmare il trattato; per la prima volta in Italia è stato contestato il nuovo reato di femminicidio; il TAR ha annullato il provvedimento del comune di Bologna che estendeva a gran parte delle vie cittadine il limite di velocità a 30 chilometri orari; alla prova scritta del primo bando nazionale per guide turistiche i promossi sono stati 230 su oltre 12mila partecipanti

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1127 – Gli ovuli congelati nel welfare e le altre storie di oggi

Ep. 1127 – Gli ovuli congelati nel welfare e le altre storie di oggi

20 gen 2026 - 29 min
Ep. 1126 – Lo statuto del comitato per Gaza non nomina Gaza e le altre storie di oggi

Ep. 1126 – Lo statuto del comitato per Gaza non nomina Gaza e le altre storie di oggi

19 gen 2026 - 29 min
Morning Weekend &#8211; Distopie groenlandesi e altre storie

Morning Weekend – Distopie groenlandesi e altre storie

Racconti sperabilmente distopici sulla conquista statunitense della Groenlandia, le possibilità di dichiarare i Guardiani della rivoluzione organizzazione terrorista, e altre storie europee

17 gen 2026 - 24 min
Ep. 1125 – Chi non ride alle barzellette di Trump e le altre storie di oggi

Ep. 1125 – Chi non ride alle barzellette di Trump e le altre storie di oggi

16 gen 2026 - 27 min
Ep. 1124 – Due piazze, una mozione, un&#8217;astensione e le altre storie di oggi

Ep. 1124 – Due piazze, una mozione, un’astensione e le altre storie di oggi

15 gen 2026 - 32 min