Ep. 1128 – Non per legge ma per gentilezza e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump minaccia la Francia di nuovi dazi sullo champagne, Macron gli risponde dandogli del “bullo”; i leader politici non hanno ancora imparato che non è una buona idea scrivere messaggi al presidente degli Stati Uniti; domani a Davos è in programma la cerimonia di inaugurazione del Board of peace per Gaza, Meloni potrebbe essere presente ma avrebbe deciso di non firmare il trattato; per la prima volta in Italia è stato contestato il nuovo reato di femminicidio; il TAR ha annullato il provvedimento del comune di Bologna che estendeva a gran parte delle vie cittadine il limite di velocità a 30 chilometri orari; alla prova scritta del primo bando nazionale per guide turistiche i promossi sono stati 230 su oltre 12mila partecipanti
Racconti sperabilmente distopici sulla conquista statunitense della Groenlandia, le possibilità di dichiarare i Guardiani della rivoluzione organizzazione terrorista, e altre storie europee