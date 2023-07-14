Ep. 1127 – Gli ovuli congelati nel welfare e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: cosa c’è tra le righe della lettera di Trump al premier norvegese sulla Groenlandia e il mancato Nobel per la Pace; anche Putin e Lukashenko sono stati invitati a far parte del “Consiglio per la pace” per Gaza; le prime ipotesi sulle cause dell’incidente ferroviario in Spagna; dove nasce l’amore di Valentino per il colore rosso; per la prima volta un’azienda italiana propone il congelamento degli ovuli tra i benefit per le proprie dipendenti; la storia dei milionari a Milano e della ricchezza che ha accecato molti giornalisti (sottoscritto incluso)
