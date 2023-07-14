Ep. 1125 – Chi non ride alle barzellette di Trump e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: gli Stati Uniti sospendono il raid sull’Iran ma muovono una portaerei verso il Golfo Persico; la leader dell’opposizione venezuelana Machado ha consegnato a Trump la medaglia del Nobel per la Pace, ma il presidente fa i complimenti alla vice di Maduro; l’Italia non si unirà alla missione voluta dalla Danimarca per inviare militari europei in Groenlandia; la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a risarcire i familiari di Riccardo Magherini, morto durante un fermo dei carabinieri nel 2014; Milano è una delle tre città al mondo che attirano di più le persone ricche, un residente su 12 è milionario
