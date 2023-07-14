Ep. 1124 – Due piazze, una mozione, un’astensione e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il mondo sembra prepararsi a un intervento degli Stati Uniti in Iran, i manifestanti iraniani temono esecuzioni di massa; il Movimento 5 Stelle si astiene sulla mozione unitaria di condanna contro il regime di Teheran; oggi si riunisce il comitato di tecnici palestinesi che dovrebbe amministrare la Striscia di Gaza; Trump torna a rivendicare la Groenlandia, alcuni governi europei inviano militari sull’isola; è stato inaugurato in Antartide un archivio dei ghiacciai che stanno scomparendo; da oggi nel centro di Roma il limite di velocità è di 30 chilometri orari; Musk annuncia che bloccherà la funzione di intelligenza artificiale di X che spoglia le foto; il ponte sullo Stretto ancora non esiste ma ha già un inno
