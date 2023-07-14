NewsletterPodcast
Ep. 1123 – Il bicchiere quasi vuoto dei caregiver e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: le persone uccise nella repressione delle proteste in Iran sono migliaia, e intanto Trump dice ai manifestanti che «l’aiuto degli Stati Uniti è in arrivo»; il racconto dei 423 giorni di prigionia di Alberto Trentini nel carcere venezuelano El Rodeo; i fondi previsti dal disegno di legge per i caregiver sono più che insufficienti e troppo rigidi i paletti per accedere all’assegno; i molti problemi della Barbie pensata per le persone con disturbo dello spettro autistico e di quando l’idea di inclusione diventa un prodotto da vendere

