Ep. 1123 – Il bicchiere quasi vuoto dei caregiver e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le persone uccise nella repressione delle proteste in Iran sono migliaia, e intanto Trump dice ai manifestanti che «l’aiuto degli Stati Uniti è in arrivo»; il racconto dei 423 giorni di prigionia di Alberto Trentini nel carcere venezuelano El Rodeo; i fondi previsti dal disegno di legge per i caregiver sono più che insufficienti e troppo rigidi i paletti per accedere all’assegno; i molti problemi della Barbie pensata per le persone con disturbo dello spettro autistico e di quando l’idea di inclusione diventa un prodotto da vendere
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.