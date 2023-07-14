NewsletterPodcast
Ep. 1122 – Quelli di cui non si parla e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: il ministro degli Esteri iraniano si dice pronto tanto alla guerra quanto al negoziato con Trump mentre il regime continua a uccidere chi scende in strada a protestare; sono più di duemila gli italiani detenuti in un carcere all’estero, si sta lavorando per liberare alcuni di loro come è stato fatto per Trentini e Burlò in Venezuela; un operaio è morto mentre lavorava nell’unico stabilimento ancora aperto dell’acciaieria ex ILVA di Taranto; l’Istat lancia la prima rilevazione delle persone senza dimora e cerca volontari; si aprono le iscrizioni al nuovo anno scolastico e per molti licei si ripropone il problema di come gestire le troppe domande

