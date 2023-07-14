Ep. 1122 – Quelli di cui non si parla e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il ministro degli Esteri iraniano si dice pronto tanto alla guerra quanto al negoziato con Trump mentre il regime continua a uccidere chi scende in strada a protestare; sono più di duemila gli italiani detenuti in un carcere all’estero, si sta lavorando per liberare alcuni di loro come è stato fatto per Trentini e Burlò in Venezuela; un operaio è morto mentre lavorava nell’unico stabilimento ancora aperto dell’acciaieria ex ILVA di Taranto; l’Istat lancia la prima rilevazione delle persone senza dimora e cerca volontari; si aprono le iscrizioni al nuovo anno scolastico e per molti licei si ripropone il problema di come gestire le troppe domande
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.