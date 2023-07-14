NewsletterPodcast
Ep. 1121 – Alberto Trentini è libero e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: il cooperante Alberto Trentini e l’imprenditore Mario Burlò sono stati liberati dal carcere venezuelano El Rodeo e torneranno presto in Italia; in Iran la repressione contro i manifestanti si fa più brutale mentre il regime oscura internet per non far circolare le informazioni; l’Unione Europea finanzierà la costruzione di un centro di coordinamento per intercettare imbarcazioni di migranti a Bengasi, nella Libia orientale governata dal generale Haftar; oggi è in programma l’udienza per la convalida degli arresti dei due gestori del locale di Crans-Montana dove un incendio ha provocato 40 morti la notte di Capodanno; Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson è il film più premiato ai Golden Globe

