Ep. 1120 – Una milizia con immunità assoluta e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: ci sono anche italiani tra i prigionieri politici che il Venezuela sta scarcerando in queste ore; la polizia del Minnesota denuncia di essere stata estromessa dalle indagini sull’uccisione di una donna di 37 anni da parte di un agente anti-immigrazione; oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti decide sui ricorsi contro i dazi voluti da Trump; una piccola dimenticanza nel decreto Milleproroghe potrebbe creare grandi disagi in alcuni reparti ospedalieri; sono state pubblicate le graduatorie per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e ora qualcuno si lamenta che non c’è posto per tutti

