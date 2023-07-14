Ep. 1119 – La spesa di domenica e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la petroliera russa sequestrata dagli Stati Uniti e il filo che lega il Venezuela e l’Iran; dal testo dell’accordo di Parigi per l’Ucraina sono scomparse le garanzie militari degli Stati Uniti; Putin sceglie la messa del Natale ortodosso per definire “sacra” l’aggressione in Ucraina; l’intesa su un nuovo testo per inserire il principio del consenso nella definizione di violenza sessuale si gioca su un aggettivo; le spese per giocare d’azzardo entrano nel paniere dell’Eurostat per calcolare l’inflazione nell’Unione Europea; ragioni e difetti della proposta di Coop di tenere chiusi i supermercati di domenica
