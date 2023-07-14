NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1119 – La spesa di domenica e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: la petroliera russa sequestrata dagli Stati Uniti e il filo che lega il Venezuela e l’Iran; dal testo dell’accordo di Parigi per l’Ucraina sono scomparse le garanzie militari degli Stati Uniti; Putin sceglie la messa del Natale ortodosso per definire “sacra” l’aggressione in Ucraina; l’intesa su un nuovo testo per inserire il principio del consenso nella definizione di violenza sessuale si gioca su un aggettivo; le spese per giocare d’azzardo entrano nel paniere dell’Eurostat per calcolare l’inflazione nell’Unione Europea; ragioni e difetti della proposta di Coop di tenere chiusi i supermercati di domenica

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1118 – Il mio Nobel per un governo e le altre storie di oggi

Ep. 1118 – Il mio Nobel per un governo e le altre storie di oggi

7 gen 2026 - 30 min
Ep. 1117 – Fin dove arriva il cortile di casa e le altre storie di oggi

Ep. 1117 – Fin dove arriva il cortile di casa e le altre storie di oggi

5 gen 2026 - 29 min
Morning Weekend &#8211; Gelidamente insieme in posti poco frequentati, e altre storie

Morning Weekend – Gelidamente insieme in posti poco frequentati, e altre storie

2 gen 2026 - 29 min
Ep. 1116 – Visioni profetiche, refusi poetici e le altre storie di oggi

Ep. 1116 – Visioni profetiche, refusi poetici e le altre storie di oggi

2 gen 2026 - 26 min
Ep. 1115 – Un calendario per il nuovo anno e le altre storie di oggi

Ep. 1115 – Un calendario per il nuovo anno e le altre storie di oggi

31 dic 2025 - 31 min