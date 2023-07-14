Ep. 1118 – Il mio Nobel per un governo e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la leader dell’opposizione venezuelana Machado ha detto di voler condividere il Nobel per la pace con Trump, ma agli Stati Uniti conviene il “madurismo senza Maduro” della presidente ad interim Rodríguez; i leader dei principali governi europei hanno finalmente preso una posizione contro le ambizioni di Trump sulla Groenlandia; il sindaco di Crans-Montana ha detto di non sapere perché il locale della strage di Capodanno non ha ricevuto ispezioni negli ultimi cinque anni, nonostante la responsabilità dei controlli sia affidata al comune; l’importanza oggi dei cavi sottomarini posati per collegare Sicilia e Sardegna e il ruolo che potrebbero avere in futuro nel monitorare i terremoti
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.