Ep. 1117 – Fin dove arriva il cortile di casa e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: le forze armate del Venezuela appoggiano la presidente ad interim Rodriguez, Trump minaccia nuovi attacchi; gli Stati Uniti sono tornati a rivendicare l’interesse a controllare la Groenlandia; in Iran salgono a 16 i morti per la repressione delle proteste, secondo la premio Nobel Ebadi il regime è vicino al collasso; strage di Capodanno, i gestori del locale di Crans-Montana sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi; cosa significa l’arresto di Maduro per la sorte del cooperante italiano Alberto Trentini detenuto da più di un anno senza accuse a Caracas

