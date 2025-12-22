Ep. 1116 – Visioni profetiche, refusi poetici e le altre storie di oggi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Oggi su Morning: l’inchiesta sulla strage a Crans-Montana cerca le cause dell’incendio e si concentra sulle misure di sicurezza del locale andato a fuoco; la Russia accusa l’Ucraina per un raid contro un hotel dove si festeggiava il Capodanno nella regione occupata di Kherson; in Germania sono partite le prime lettere di invito per la nuova “leva volontaria”; in Iran i commercianti protestano insieme agli studenti contro l’inflazione; un po’ previsioni per il 2026, ma fatte un secolo fa
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1115 – Un calendario per il nuovo anno e le altre storie di oggi
31 dic 2025 - 31 min
Ep. 1114 – “Me l’ha detto Putin, ci credo” e le altre storie di oggi
30 dic 2025 - 27 min
Ep. 1113 – Due parole, una presa per i fondelli e le altre storie di oggi
29 dic 2025 - 29 min
Morning Weekend – 210 milioni di cartoline, e altre storie
27 dic 2025 - 26 min
Ep. 1112 – Un’opzione in meno per le donne e le altre storie di oggi
24 dic 2025 - 28 min