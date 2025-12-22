NewsletterPodcast
Ep. 1115 – Un calendario per il nuovo anno e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: l’inchiesta sui presunti fondi dall’Italia ad Hamas e la questione dei documenti forniti da Israele; da domani decine di organizzazioni non governative potrebbero non avere più il permesso di operare nella Striscia di Gaza; a mezzanotte la Bulgaria diventerà il ventunesimo paese ad adottare l’euro ma per metà della popolazione c’è poco da festeggiare; la vincita alla lotteria che sta rovinando le feste di un piccolo comune spagnolo

