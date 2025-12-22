NewsletterPodcast
Ep. 1114 – “Me l’ha detto Putin, ci credo” e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: la Russia accusa l’Ucraina per un attacco con droni contro una villa di Putin, Trump commenta: «Me l’ha detto lui, non è giusto, sono arrabbiato!»; per la Corte Costituzionale la legge della regione Toscana sul suicidio assistito è sostanzialmente legittima; da quattro notti il sindaco di Isernia dorme in una tenda davanti all’ospedale per protestare contro i tagli alla sanità; una catena di supermercati è stata condannata per il licenziamento di un cassiere che non aveva superato il “test del carrello”; dal 1° gennaio i pedaggi su molte autostrade italiane saranno più cari; la A33 che collega Asti e Cuneo è stata completata 34 anni dopo la firma della concessione

