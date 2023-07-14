NewsletterPodcast
Ep. 1113 – Due parole, una presa per i fondelli e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: anche questa volta Trump si è sentito al telefono con Putin prima di incontrare Zelensky, e anche questa volta non si è trovato un accordo sul Donbas; oggi Netanyahu vede Trump in Florida per ritardare la “fase due” dell’accordo su Gaza e per discutere un possibile nuovo attacco all’Iran; la Cina ha iniziato esercitazioni militari al largo di Taiwan; sono più di venti le persone indagate per sospetti finanziamenti ad Hamas, nelle perquisizioni in 15 città italiane sono stati trovati contanti per il valore di un milione di euro; Brigitte Bardot e la creazione di un’icona (per una volta il termine non è abusato)

