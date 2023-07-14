Ep. 1112 – Un’opzione in meno per le donne e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i nuovi attacchi della Russia e due foto per raccontare come sarà il Natale per l’Ucraina; con la legge di bilancio approvata in Senato scompare l’unica possibilità di pensione anticipata pensata apposta per le donne; l’uomo condannato per l’omicidio della moglie malata e appena graziato da Mattarella chiede al parlamento una legge sul fine vita; è stato approvato il decreto sulla graduatoria degli esami per entrare a Medicina; un’imbarcazione di legno con a bordo un centinaio di persone è dispersa da una settimana nel Mediterraneo centrale; un diplomatico dell’ONU è in Venezuela per portare a Maduro una lettera della madre di Alberto Trentini
