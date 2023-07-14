NewsletterPodcast
Ep. 1111 – L’importanza del contesto e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: oggi al Senato si vota la fiducia sul maxiemendamento alla legge di bilancio, all’ultimo è stato tolto un comma che penalizzava i lavoratori sottopagati; l’attentato a un generale a Mosca è un nuovo fallimento per la sicurezza russa, e forse non il più clamoroso tra quelli più recenti; le ong hanno una settimana di tempo per adeguarsi alle nuove norme imposte da Israele per operare a Gaza e la popolazione palestinese rischia di perdere assistenza e cure fondamentali; la storia di due delle cinque persone a cui il presidente Mattarella ha concesso la grazia; è stata condannata la falsa endocrinologa che per sei mesi aveva lavorato in un centro clinico di Milano, somministrando farmaci a caso, pur non avendo una laurea; l’inno di Mameli ha perso un “sì” (per decreto)

