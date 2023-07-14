NewsletterPodcast
Ep. 1110 – La peggiore forma di oblio e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: la legge di bilancio arriva in aula al Senato con fondi tolti alle pensioni per evitare di aumentare l’età della pensione; da due anni le persone guarite da tumori aspettano i decreti che garantiscano loro il diritto di non vedersi negare un prestito o un lavoro per motivi di salute; quello della “famiglia del bosco” non è un caso eccezionale, forse non sapete quanti sono in Italia i minori allontanati dalle famiglie e affidati a strutture di accoglienza; perché i ricorsi contro i rincari dei voli sotto Natale hanno poche possibilità di essere accolti; vi viene in mente un impianto sportivo intitolato a una donna?

