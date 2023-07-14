Ep. 1109 – Un azzardo calcolato e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui fondi per l’Ucraina; dopo le proteste è scomparso dalla legge di bilancio l’emendamento sul riscatto della laurea, e anche la proposta di riforma sui condomini non se la passa molto bene; il governo torna a fare cassa sull’azzardo, è stata approvata una nuova lotteria che servirà per finanziare lo sport; no, La corazzata Potemkin non è “una ca..ta pazzesca” e si porta molto bene i suoi 100 anni
