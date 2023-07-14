Ep. 1108 – Tutta colpa della manina e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: si apre oggi il Consiglio europeo che dovrà decidere se usare i beni russi congelati per finanziare la resistenza dell’Ucraina; un medico racconta come si muore tra le tende alluvionate di Gaza; Meloni garantisce che le norme per ridimensionare la portata del riscatto della laurea non saranno retroattive; la proposta di legge per riformare le regole dei condomìni prevede che in caso di morosità un fornitore in credito possa rivalersi anche sui condòmini in regola con i pagamenti; l’unico canale per gli ingressi legali di lavoratori migranti in Italia crea molta illegalità
