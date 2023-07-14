Ep. 1107 – L’ipocrisia delle finestre e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: gli emendamenti sulle pensioni, l’uso ipocrita del termine “finestre” e i dubbi sul riscatto della laurea; le proteste non sono state inutili, la ministra Bernini cambierà i criteri di accesso ai corsi di laurea in Medicina; un altro tribunale ha multato un Comune per le molestie subite dai residenti per i rumori dei locali pubblici; sul caso della “famiglia del bosco” i giornali non stanno rispettando la riservatezza dei minori coinvolti; il Regno Unito è pronto ad accogliere di nuovo gli studenti Erasmus
