Ep. 1106 – I vicini come parte della famiglia e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le trattative per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e quel difficilissimo 10% che manca per arrivare a un accordo; Meloni offre a Zelensky un “sostegno multidimensionale”, qualsiasi cosa voglia dire; secondo la polizia australiana gli autori dell’attentato contro la comunità ebraica a Sydney si ispiravano all’ISIS; l’Australia è il primo stato a riconoscere lo status di profugo climatico; l’asta dei regali ricevuti da Meloni come presidente del Consiglio è stata bloccata perché il titolare della casa d’aste designata era indagato in un’inchiesta sul traffico illecito di reperti archeologici; le impronte di dinosauri scoperte da un fotografo in una valle nel parco nazionale dello Stelvio
