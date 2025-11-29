NewsletterPodcast
Ep. 1100 – Un semestre di due mesi e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: il muro di Putin alle trattative su una tregua in Ucraina e la strana aritmetica di Trump sulle guerre che avrebbe fatto finire; il cessate il fuoco a Gaza è violato ogni giorno anche se non fa più notizia; Paesi Bassi, Spagna, Irlanda e Slovenia hanno detto che boicotteranno l’Eurovision dopo la decisione di far partecipare Israele; il problema del semestre filtro per entrare a Medicina è che l’esame sulle tre materie fondamentali era programmato dopo soli due mesi di lezioni; dopo l’indagine della procura di Milano Amazon ha deciso di cambiare l’algoritmo che serviva a controllare i corrieri

