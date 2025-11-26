Ep. 1097 – La vittoria delle “perline” e le altre storie di oggi
Altri episodi
Ep. 1096 – I giornali, il dissenso e le altre storie di oggi
1 dic 2025 - 25 min
Morning Weekend – I guardiani della notte al sesto piano di un palazzo a Copenaghen, e altre storie
29 nov 2025 - 18 min
Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito
28 nov 2025 - 5 min
Ep. 1094 – Una talpa per l’Ucraina e le altre storie di oggi
27 nov 2025 - 31 min
Ep. 1093 – Quella beneficenza da buttare e le altre storie di oggi
26 nov 2025 - 24 min