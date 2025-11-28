Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito
00:00:00
00:00:00
00:00:00
La redazione aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti, non contro l’azienda ma per il mancato rinnovo del contratto nazionale
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1094 – Una talpa per l’Ucraina e le altre storie di oggi
27 nov 2025 - 31 min
Ep. 1093 – Quella beneficenza da buttare e le altre storie di oggi
26 nov 2025 - 24 min
Ep. 1092 – Gli ostaggi dei genitori influencer e le altre storie di oggi
25 nov 2025 - 28 min
Ep. 1091 – La casa nel bosco e le altre storie di oggi
24 nov 2025 - 28 min
Morning Weekend – Criticare Brexit da destra, e altre storie
22 nov 2025 - 25 min