Ep. 1092 – Gli ostaggi dei genitori influencer e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: in Veneto, Campania e Puglia elezioni senza sorprese per le regioni ma con molte indicazioni per partiti e coalizioni; la violenza sulle donne raccontata dagli uomini che maltrattano e che hanno accettato di farsi aiutare; come funziona l’istruzione domestica in Italia e quante persone fanno scuola in casa; qualche numero sugli influencer che usano i figli per fare pubblicità, e sulle ripetute violazioni della riservatezza dei minori; il nuovo scudo contro le telefonate commerciali da cellulari “finti italiani” sta bloccando più di sette milioni di chiamate al giorno

