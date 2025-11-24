Ep. 1091 – La casa nel bosco e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: gli emendamenti europei al piano di Stati Uniti e Russia chiedono garanzie sulla sicurezza e sui confini dell’Ucraina; Israele torna ad attaccare in Libano per colpire i vertici di Hezbollah; il caso dei minori allontanati dai genitori da un tribunale in Abruzzo e la fretta dei politici nel dare giudizi ed emettere sentenze; un primo passo per il riconoscimento del caregiver come professione; la terza vittoria di fila dell’Italia in coppa Davis è la vittoria di una squadra e di tutto un movimento
