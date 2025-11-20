NewsletterPodcast
Ep. 1089 – Il copia e incolla e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: frasi ascoltate su una terrazza e mail anonime copiate su un giornale, la storia del presunto complotto del Quirinale contro Meloni tappa per tappa; il piano degli Stati Uniti per un cessate il fuoco in Ucraina sembra scritto da Putin; la vita e la propaganda in Russia raccontate dai bambini ucraini deportati durante la guerra; non sappiamo quanti siano e dove si trovino gli orfani di femminicidio in Italia; decine di ospedali italiani violano le norme sul numero di prestazioni private che si possono fare in una struttura pubblica

