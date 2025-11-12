Ep. 1083 – La ventunesima regione italiana e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: anche la nebbia favorisce l’avanzata russa sulla città ucraina di Pokrovsk; il parlamento israeliano ha approvato in prima lettura una nuova legge sulla pena di morte e una norma per chiudere o bloccare i media stranieri; al Garante della Privacy nessuno si dimette, anzi dal governo arrivano nuove competenze; come funziona il nuovo meccanismo di solidarietà dell’Ue sui migranti che (in teoria) dovrebbe venire incontro alle richieste dell’Italia; la Corte di giustizia dell’Ue conferma la direttiva che chiede agli stati di garantire ai lavoratori un salario adeguato; gli italiani che scelgono di andare all’estero sono più degli stranieri che si trasferiscono in Italia ma nessuno parla di emergenza
