Ep. 1078 – Le allucinazioni degli avvocati artificiali e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York, è il primo musulmano nella storia della città; è stata rivelata la bozza di risoluzione sulle forze internazionali da impiegare a Gaza che gli Stati Uniti presenteranno al Consiglio di Sicurezza dell’ONU; parla il medico che ha denunciato gli abusi subiti dal detenuto palestinese e fatto aprire un’indagine su cinque militari dell’esercito israeliano; secondo l’Osservatorio di Bologna più di una persona su tre morta sul lavoro ha più di 60 anni; la Corte costituzionale ha annullato una serie di limitazioni sui servizi di noleggio con conducente introdotte dal decreto “salva taxi” di Salvini; ci sono le prime multe e sanzioni per gli avvocati che usano a sproposito l’intelligenza artificiale nello scrivere i loro ricorsi
