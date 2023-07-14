NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1075 – Ci vuole ben altro per raccontare il Sudan e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: con l’approvazione in Senato della riforma della giustizia si apre la campagna per il referendum e anche un pezzo della prossima campagna elettorale; gli indagati che si sono autodenunciati per aver accompagnato persone malate a morire in Svizzera chiedono un processo in tempi brevi; nell’incontro tra Trump e Xi Jinping c’è un vincitore e non è quello che ha dichiarato «da 1 a 10 è andata da 12»; a L’Aquila un imprenditore è indagato per aver spiato con telecamere nascoste gli inquilini di 15 appartamenti di sua proprietà; la storia dell’ultima intervista di Pier Paolo Pasolini

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1074 – Dottore in carcere con lode e le altre storie di oggi

Ep. 1074 – Dottore in carcere con lode e le altre storie di oggi

30 ott 2025 - 27 min
Ep. 1073 – I morti per scaramucce e le altre storie di oggi

Ep. 1073 – I morti per scaramucce e le altre storie di oggi

29 ott 2025 - 26 min
Ep. 1072 – L’alleato imbarazzante e le altre storie di oggi

Ep. 1072 – L’alleato imbarazzante e le altre storie di oggi

28 ott 2025 - 29 min
Ep. 1071 – L&#8217;algoritmo ha fatto anche cose buone e le altre storie di oggi

Ep. 1071 – L’algoritmo ha fatto anche cose buone e le altre storie di oggi

27 ott 2025 - 28 min
Morning Weekend &#8211; La ragione per cui molti paesi europei invidiano la Svizzera, e altre storie

Morning Weekend – La ragione per cui molti paesi europei invidiano la Svizzera, e altre storie

25 ott 2025 - 23 min