Ep. 1075 – Ci vuole ben altro per raccontare il Sudan e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: con l’approvazione in Senato della riforma della giustizia si apre la campagna per il referendum e anche un pezzo della prossima campagna elettorale; gli indagati che si sono autodenunciati per aver accompagnato persone malate a morire in Svizzera chiedono un processo in tempi brevi; nell’incontro tra Trump e Xi Jinping c’è un vincitore e non è quello che ha dichiarato «da 1 a 10 è andata da 12»; a L’Aquila un imprenditore è indagato per aver spiato con telecamere nascoste gli inquilini di 15 appartamenti di sua proprietà; la storia dell’ultima intervista di Pier Paolo Pasolini
