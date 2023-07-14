Ep. 1074 – Dottore in carcere con lode e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i motivi che hanno portato la Corte dei conti a non approvare il progetto del ponte sullo Stretto saranno resi noti tra 30 giorni ma i ministri si portano avanti e attaccano i magistrati; decine di civili sono morti nei nuovi bombardamenti israeliani su Gaza; Trump ha incontrato Xi e ha annunciato la riduzione di alcuni dazi alla Cina e un accordo sulle materie prime critiche; gli Stati Uniti stanno spostando la loro portaerei più grande dal Mediterraneo al mar dei Caraibi e hanno attaccato nuove imbarcazioni al largo del Venezuela; i liberali progressisti sono la sorpresa delle elezioni nei Paesi Bassi, non sfondano i populisti di estrema destra di Wilders; la storia del primo detenuto a diventare dottore di ricerca in Italia
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.