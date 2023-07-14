NewsletterPodcast
Ep. 1073 – I morti per scaramucce e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: Israele ha ripreso i raid nella Striscia di Gaza ma per Trump «nulla mette a repentaglio il cessate il fuoco»; il soldato israeliano morto tre volte e il video che svelerebbe un inganno tentato da Hamas; l’uomo che ha confessato l’ultimo femminicidio nel veronese era riuscito a togliersi il braccialetto elettronico imposto da un giudice dopo un’aggressione contro la donna che poi ha ucciso; i reportage nel Cpr di Gjader in Albania sono la cronaca di un anno di fallimenti; oggi si vota nei Paesi Bassi; il nuovo esame di maturità diventa legge, non sarà più possibile fare scena muta agli orali

Ep. 1072 – L’alleato imbarazzante e le altre storie di oggi

28 ott 2025 - 29 min
27 ott 2025 - 28 min
25 ott 2025 - 23 min
24 ott 2025 - 26 min
23 ott 2025 - 3 min