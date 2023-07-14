Ep. 1072 – L’alleato imbarazzante e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la visita di Orbán è per Meloni motivo di imbarazzo ma anche un’occasione per ribadire il ruolo che la presidente del Consiglio ha scelto per l’Italia; perché è riduttivo e superficiale leggere il successo elettorale di Milei solo con l’aiuto finanziario promesso da Trump all’Argentina; è stato scoperto un nuovo sito che pubblica foto di donne senza consenso e falsi nudi manipolati con l’intelligenza artificiale, ma farlo chiudere e punire i responsabili questa volta sarà più difficile; cinque milioni di italiani sono senza medico di famiglia e la situazione sembra destinata a peggiorare; in Sicilia è stato testato con successo il primo drone che porterà medicine nelle isole e nei territori più difficili da raggiungere
