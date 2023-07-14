NewsletterPodcast
Ep. 1071 – L’algoritmo ha fatto anche cose buone e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: l’intesa preliminare sui dazi tra Stati Uniti e Cina e chi arriva in posizione di forza all’incontro di giovedì prossimo tra Trump e Xi Jinping; l’adesione della Cina alle sanzioni sul petrolio russo potrebbero mettere fine all’invasione dell’Ucraina ma il prezzo da pagare rischia di essere troppo alto; a Parigi sono state arrestate due persone ricercate per il furto al Louvre; uno studio ci dice in quale giorno e in quale fascia oraria ci sono più incidenti che coinvolgono le persone che vanno in bicicletta; l’Unione Europea lancia un nuovo Interrail gratis dedicato ai diciottenni; l’intelligenza artificiale applicata ai motori di ricerca è un danno solo per l’informazione acchiappa-clic

