Ep. 1069 – Morning ritorna domani

di Nicola Ghittoni
Oggi niente puntata di Morning, a causa di un infortunio del tenutario Nicola Ghittoni, che torna presto: intanto il direttore ci teneva comunque a dire qualcosa.

