Ep. 1060 – I complici silenziosi della pace e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: le questioni ancora da risolvere dell’accordo di pace su Gaza e le caute feste nella Striscia e tra i familiari degli ostaggi in Israele; l’Italia cerca un ruolo nella ricostruzione di Gaza come premio per l’atteggiamento prudente di Meloni nei confronti del governo Netanyahu; il grosso blackout a Kiev dopo gli attacchi russi della notte; il cooperante Alberto Trentini è riuscito a telefonare per la terza volta alla famiglia dal carcere venezuelano dove è rinchiuso da 328 giorni; entra in vigore una legge sull’Intelligenza Artificiale che prevede pene severe per l’uso illecito dei deepfake; il Nobel per la Letteratura 2025 e un’intervista che gela le speranze di Trump di conquistare quello per la Pace

