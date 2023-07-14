Ep. 1059 – L’accordo su Gaza, la teoria del matto e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha annunciato l’accordo tra Israele e Hamas sul piano di pace per Gaza; Lecornu ha fallito la missione, ora Macron si è dato 48 ore per trovare un nuovo primo ministro per la Francia; la relazione che dovrebbe salvare i ministri Nordio e Piantedosi dall’indagine sul caso Almasri smentisce la versione che avevano dato al parlamento; ancora una volta un tribunale sconfessa il ministero dell’Interno e annulla il fermo amministrativo di una nave umanitaria; Mattarella promulga la legge che dichiara festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco di Assisi, ma in una lettera segnala che è scritta molto male; i sindacati del teatro La Fenice di Venezia annunciano uno sciopero contro la nomina a direttrice di Venezi; si assegna il premio Nobel per la Letteratura, una guida per arrivare preparati all’annuncio
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.