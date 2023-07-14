Ep. 1047 – I ladri di piazza e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: lo sciopero per Gaza e le prime pagine dei giornali prese in ostaggio dagli autori delle violenze alla stazione di Milano; il valore simbolico e quello concreto del riconoscimento dello stato di Palestina; cosa può significare per le vittime di violenza sessuale la sentenza del processo di Tempio Pausania; due storie istruttive sull’uso dei fondi del Pnrr; un augurio non partigiano alla nuova direttrice del Teatro La Fenice di Venezia; qualche nota politica sull’Eurovision russo
