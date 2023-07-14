Ep. 1045 – Il free speech degli altri non vale e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: mentre l’esercito israeliano avanza a Gaza City Hamas minaccia di uccidere tutti gli ostaggi; al porto di Ravenna è stato bloccato un carico che avrebbe portato armamenti in Israele senza autorizzazione; un’altra televisione cede ai ricatti di Trump, Disney sospende lo show di Jimmy Kimmel su Abc; la riforma della giustizia provoca una mezza rissa alla Camera ma lo scontro vero è in programma per il referendum in primavera; nel centrosinistra di parla molto di Silvia Salis e si torna a parlare un poco anche di Ilaria Salis; Chico Forti ha chiesto la libertà condizionale al tribunale di sorveglianza di Verona; l’onnipresente musica di sottofondo nei locali pubblici, una campagna fallimentare e una piccola proposta
