Ep. 1042 – Il contagio del coraggio e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: è iniziata l’offensiva israeliana di terra su Gaza City e per le famiglie degli ostaggi è la prova che Netanyahu ha deciso di sacrificarli; come sta il movimento “Donna vita libertà” a tre anni dall’uccisione in Iran di Mahsa Amini; si cerca ancora il movente del presunto assassino di Charlie Kirk ma il vicepresidente Vance già annuncia di voler smantellare istituzioni di sinistra che “promuovono la violenza”; i politici italiani che celebrano Charlie Kirk non lo avevano mai nominato prima dell’omicidio; la “Carta del Docente” è un pasticcio che intasa i tribunali italiani (e lo Stato perde tutte le cause); come stanno andando i primi giorni con il divieto di smartphone in classe, che in qualche scuola vale anche per chi insegna; forse non ve ne siete accorti ma Miss Italia è tornata in Rai
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.