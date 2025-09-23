Ep. 1041 – Kafka al campus e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’esercito israeliano è pronto per l’operazione via terra di invasione di Gaza City; nei raid su Gaza potrebbere essere stata distrutta gran parte della più importante collezione archeologica della Striscia; il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk non collabora con gli inquirenti ma politici e commentatori hanno già decretato il suo movente e le sue idee politiche; dossieraggio online e liste di proscrizione, il grosso problema degli Stati Uniti con la libertà di espressione (non solo nelle università); anche quando sottolineano l’importanza della stampa libera i politici italiani non riescono a non aggiungere una serie di “ma…”; le tre principali storie di cronaca di oggi hanno tutte come protagonisti e come vittime persone minorenni; cosa ci raccontano della società di oggi i premi Emmy per gli show televisivi; un messaggio della madre di Alberto Trentini
