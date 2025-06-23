NewsletterPodcast
Ep. 1040 – Il difficile contagio dell’empatia e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: l’Fbi ha diffuso due foto e offerto soldi per farsi aiutare nella ricerca dell’uomo che ha sparato a Charlie Kirk; Trump ha accusato solo la sinistra per la violenza politica negli Stati Uniti ma le statistiche lo smentiscono; dazi e sanzioni di Trump non hanno smosso la Corte suprema brasiliana, l’ex presidente Bolsonaro è stato giudicato colpevole per tentato colpo di stato; avevano rifiutato di curare il figlio con le terapie indicate dai medici per affidarsi alle teorie di un medico radiato, i genitori di un 14enne morto per un tumore sono stati rinviati a giudizio per omicidio; un emendamento della maggioranza vuole escludere la sanità pubblica dall’iter per il suicidio assistito; per la Corte di giustizia dell’Unione europea non agevolare l’orario di lavoro di una persona che si prende cura di un familiare disabile è una forma di discriminazione; un farmaco antivirale è la nuova speranza nella lotta contro l’Aids, ma serve un intervento politico per renderlo accessibile a chi ne ha più bisogno, e a un prezzo abbordabile

