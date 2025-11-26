NewsletterPodcast
Ep. 1039 – Il prezzo delle armi e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: lo sconfinamento di droni russi sul territorio della Polonia e il test (riuscito) sulla timida reazione di Trump; l’attivista conservatore ucciso durante un incontro in un’università e l’inscalfibile dibattito sulle armi da fuoco negli Stati Uniti; domani saranno 300 giorni dall’arresto senza accuse in Venezuela del cooperante italiano Alberto Trentini; un asilo nido è stato multato dal Garante della privacy perché pubblicava online le immagini dei bambini prese dalle telecamere (illegittime anche quelle); siete lettori felici o performativi?

