Ep. 1036 – Contare è una scelta politica e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: per la prima volta gli attacchi russi hanno colpito palazzi del governo ucraino nel centro di Kiev; solo l’intervento di una donna in una sala giochi molto affollata ha impedito un nuovo femminicidio; oggi, come ogni 8 del mese, escono i dati del più aggiornato osservatorio italiano su femminicidi, lesbicidi e transicidi; inizia da Bolzano l’anno scolastico 2025-2026 e anche quest’anno torneranno in classe più di 800mila studenti e studentesse senza cittadinanza; una novità e un’avvertenza sui bonifici istantanei; “autonome e autorevoli”, il mantra di Velasco che ha portato le atlete della nazionale italiana di volley a diventare campionesse del mondo
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.