NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1036 – Contare è una scelta politica e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: per la prima volta gli attacchi russi hanno colpito palazzi del governo ucraino nel centro di Kiev; solo l’intervento di una donna in una sala giochi molto affollata ha impedito un nuovo femminicidio; oggi, come ogni 8 del mese, escono i dati del più aggiornato osservatorio italiano su femminicidi, lesbicidi e transicidi; inizia da Bolzano l’anno scolastico 2025-2026 e anche quest’anno torneranno in classe più di 800mila studenti e studentesse senza cittadinanza; una novità e un’avvertenza sui bonifici istantanei; “autonome e autorevoli”, il mantra di Velasco che ha portato le atlete della nazionale italiana di volley a diventare campionesse del mondo

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Morning Weekend &#8211; Nuotare nella Senna ormai è una moda, e altre storie

Morning Weekend – Nuotare nella Senna ormai è una moda, e altre storie

6 set 2025 - 23 min
Ep. 1035 – Uno scudo per i medici e le altre storie di oggi

Ep. 1035 – Uno scudo per i medici e le altre storie di oggi

5 set 2025 - 29 min
Ep. 1034 – Il silenzio è complicità e le altre storie di oggi

Ep. 1034 – Il silenzio è complicità e le altre storie di oggi

4 set 2025 - 24 min
Ep. 1033 – La protesta dei riservisti e le altre storie di oggi

Ep. 1033 – La protesta dei riservisti e le altre storie di oggi

3 set 2025 - 29 min
Ep. 1032 – Due settimane e le altre storie di oggi

Ep. 1032 – Due settimane e le altre storie di oggi

2 set 2025 - 22 min