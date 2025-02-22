NewsletterPodcast
Ep. 1032 – Due settimane e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
Oggi su Morning: al vertice con Russia, India e Iran il presidente cinese Xi lancia un “nuovo ordine globale”; il premier indiano Modi che cammina mano nella mano con Putin è l’immagine del fallimento della “politica delle due settimane” di Trump; le interferenze russe che hanno ostacolato l’atterraggio in Bulgaria di von der Leyen sono solo un pezzo di una più ampia guerra ibrida; Israele richiama in servizio 60mila riservisti mentre il capo dell’esercito litiga con i ministri di Netanyahu; per tutta la seconda metà di agosto non sono stati consegnati braccialetti elettronici anti-stalking perché le scorte erano esaurite; con il primo giorno del semestre aperto alla facoltà di Medicina arrivano le prime critiche dei professori; alla mostra del cinema di Venezia Marco Bellocchio ha presentato la sua serie tv sul caso Tortora

Ep. 1031 – La danza del dragone e dell&#8217;elefante e le altre storie di oggi

1 set 2025 - 27 min
Morning Weekend &#8211; Seguendo la Moskva, e altre storie

30 ago 2025 - 22 min
Ep. 1030 – Sette metri quadrati a persona e le altre storie di oggi

29 ago 2025 - 25 min
Ep. 1029 – L&#8217;elogio del dubbio e le altre storie di oggi

28 ago 2025 - 20 min
Ep. 1028 – Il Nobel per la pace, la distopia di Trump e le altre storie di oggi

27 ago 2025 - 28 min