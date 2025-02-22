Ep. 1032 – Due settimane e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: al vertice con Russia, India e Iran il presidente cinese Xi lancia un “nuovo ordine globale”; il premier indiano Modi che cammina mano nella mano con Putin è l’immagine del fallimento della “politica delle due settimane” di Trump; le interferenze russe che hanno ostacolato l’atterraggio in Bulgaria di von der Leyen sono solo un pezzo di una più ampia guerra ibrida; Israele richiama in servizio 60mila riservisti mentre il capo dell’esercito litiga con i ministri di Netanyahu; per tutta la seconda metà di agosto non sono stati consegnati braccialetti elettronici anti-stalking perché le scorte erano esaurite; con il primo giorno del semestre aperto alla facoltà di Medicina arrivano le prime critiche dei professori; alla mostra del cinema di Venezia Marco Bellocchio ha presentato la sua serie tv sul caso Tortora
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.