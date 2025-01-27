Ep. 1031 – La danza del dragone e dell’elefante e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: con la politica dei dazi Trump è riuscito a riavvicinare l’India alla Cina; come si organizza una missione navale come quella della Global Sumud Flotilla, che è salpata verso Gaza per portare cibo e medicinali; secondo un piano presentato alla Casa Bianca, la Gaza del dopoguerra sarà un resort amministrato per dieci anni dagli Stati Uniti con incentivi economici per svuotare la Striscia dai palestinesi; secondo un Tribunale di Torino il sovraffollamento di un carcere può rientrare tra i motivi da valutare per decidere la concessione dei domiciliari; inizia ufficialmente un nuovo anno scolastico e l’Antitrust ha qualche dubbio sull’effettiva necessità di tante nuove edizioni dei libri di testo
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.