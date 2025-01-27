NewsletterPodcast
Ep. 1031 – La danza del dragone e dell’elefante e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: con la politica dei dazi Trump è riuscito a riavvicinare l’India alla Cina; come si organizza una missione navale come quella della Global Sumud Flotilla, che è salpata verso Gaza per portare cibo e medicinali; secondo un piano presentato alla Casa Bianca, la Gaza del dopoguerra sarà un resort amministrato per dieci anni dagli Stati Uniti con incentivi economici per svuotare la Striscia dai palestinesi; secondo un Tribunale di Torino il sovraffollamento di un carcere può rientrare tra i motivi da valutare per decidere la concessione dei domiciliari; inizia ufficialmente un nuovo anno scolastico e l’Antitrust ha qualche dubbio sull’effettiva necessità di tante nuove edizioni dei libri di testo

Morning Weekend &#8211; Seguendo la Moskva, e altre storie

30 ago 2025 - 22 min
Ep. 1030 – Sette metri quadrati a persona e le altre storie di oggi

29 ago 2025 - 25 min
Ep. 1029 – L&#8217;elogio del dubbio e le altre storie di oggi

28 ago 2025 - 20 min
Ep. 1028 – Il Nobel per la pace, la distopia di Trump e le altre storie di oggi

27 ago 2025 - 28 min
Ep. 1027 – Gli spari sui soccorsi e le altre storie di oggi

26 ago 2025 - 25 min