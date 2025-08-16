NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1028 – Il Nobel per la pace, la distopia di Trump e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: l’indagine interna dell’esercito israeliano non spiega il perché del doppio attacco all’ospedale Nasser nella Striscia di Gaza; a Tel Aviv 350mila persone hanno manifestato per chiedere la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas; Trump vuole far finire una guerra (qualsiasi) per poter vincere il Nobel per la pace, ma sono le sue politiche interne a rendere l’obiettivo molto difficile; l’Intelligenza Artificiale, i giornali e il rischio di “uccidere i click”; ogni comune ha le proprie regole per la raccolta dei rifiuti, quelle decise dal sindaco di Taormina stanno rovinando le notti di molti suoi elettori; gli arbitri italiani cercano insegnanti per imparare a parlare in pubblico

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1027 – Gli spari sui soccorsi e le altre storie di oggi

Ep. 1027 – Gli spari sui soccorsi e le altre storie di oggi

26 ago 2025 - 25 min
Ep. 1026 – Gaza raccontata dagli influencer e le altre storie di oggi

Ep. 1026 – Gaza raccontata dagli influencer e le altre storie di oggi

25 ago 2025 - 25 min
Morning Weekend &#8211; Jet vandalizzati, agricoltori poco pacifici, e altre storie

Morning Weekend – Jet vandalizzati, agricoltori poco pacifici, e altre storie

23 ago 2025 - 21 min
Ep. 1025 &#8211; I pieni poteri di Lorenzo de’ Medici e le altre storie di oggi

Ep. 1025 – I pieni poteri di Lorenzo de’ Medici e le altre storie di oggi

22 ago 2025 - 30 min
Ep. 1024 &#8211; Il chiodo nella bara della soluzione dei due Stati, e le altre storie di oggi

Ep. 1024 – Il chiodo nella bara della soluzione dei due Stati, e le altre storie di oggi

21 ago 2025 - 26 min