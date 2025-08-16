Ep. 1028 – Il Nobel per la pace, la distopia di Trump e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’indagine interna dell’esercito israeliano non spiega il perché del doppio attacco all’ospedale Nasser nella Striscia di Gaza; a Tel Aviv 350mila persone hanno manifestato per chiedere la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas; Trump vuole far finire una guerra (qualsiasi) per poter vincere il Nobel per la pace, ma sono le sue politiche interne a rendere l’obiettivo molto difficile; l’Intelligenza Artificiale, i giornali e il rischio di “uccidere i click”; ogni comune ha le proprie regole per la raccolta dei rifiuti, quelle decise dal sindaco di Taormina stanno rovinando le notti di molti suoi elettori; gli arbitri italiani cercano insegnanti per imparare a parlare in pubblico
